Представник РФ у ЄСПЛ всупереч лінії Москви мимохідь визнав незалежність Косова

Представник російської генпрокуратури Міхаіл Віноградов, який виступав від Росії в Європейському суді з прав людини в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" , мимохідь визнав суб’єктність незалежного Косова.

Про це йдеться у статті "Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу.

Так, читаючи з папірця промову про те, що українські докази не можна брати до уваги він мимохідь... "визнав" незалежність Косова, відокремлення якого від Сербії російська влада заперечує.

Віноградов пояснював, чому не вважає проблемою роздачу паспортів на Донбасі, і додав, що "такі країни, як Косово, також роздають паспорти".

"Що ж, була принаймні одна коректна ремарка у презентації представника РФ", - пожартував з цього приводу юрист албанського походження Куштрім Істрефі.

Як повідомлялося, початок розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії" у Європейському суді з прав людини дає підстави припустити, що суд встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі.

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