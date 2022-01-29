Представитель РФ в ЕСПЧ вопреки линии Москвы мимоходом признал независимость Косово

Представитель российской генпрокуратуры Михаил Виноградов, выступавший от России в Европейском суде по правам человека в рамках дела "Украина и Нидерланды против России", мимоходом признал субъектность независимого Косово.

Об этом говорится в статье "Самострел" в Страсбурге: как Россия навредила себе в Суде по делу Донбасса.

Да, читая из бумажки речь о том, что украинские доказательства нельзя принимать во внимание он мимоходом... "признал" независимость Косово, отделение которого от Сербии российские власти отрицают.

Виноградов объяснял, почему не считает проблемой раздачу паспортов на Донбассе, и добавил, что "такие страны, как Косово, тоже раздают паспорта".

"Что ж, была, по крайней мере, одна корректная ремарка в презентации представителя РФ", - пошутил по этому поводу юрист албанского происхождения Куштрим Истрефи.

Как сообщалось, начало рассмотрения межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" в Европейском суде по правам человека позволяет предположить, что суд установит 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе.

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