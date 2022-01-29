У президента Чехії випадково знищили документ про вибухи у Врбетіце, через який погіршились відносини з РФ

Поліція Чехії перевіряє обставини знищення секретного документа чеських спецслужб щодо вибухів складів озброєнь у селі Врбетіце у 2014 році, виявлення нової інформації про які призвело у квітні 2021 року до дипломатичного скандалу та різкого погіршення відносин між Чеською Республікою та Російською Федерацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радио Прага"

У повідомленні, призначеному виключно президенту Чехії Мілошу Земану, містилися дані про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів, в результаті яких загинули двоє людей і було завдано величезної фінансової шкоди.

Про знищення документа BIS (Служба безпеки та інформації, контррозвідка) поліція дізналася в момент перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір з'ясувати наявність на документі відбитків пальців чи ДНК сторонніх осіб, які мали права з ним бути ознайомлені.

Повідомлення Служби безпеки та інформації призначалося виключно президенту країни Мілошу Земану, найближчі співробітники канцелярії глави держави, наприклад, канцлер Вратислав Минарж та радник Мартін Неєдли, свідоцтв про проходження ними перевірки на роботу із засекреченими документами так і не отримали.

Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Александра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу "Новічок" подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, вибухи у військовому комплексі в чеському Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.