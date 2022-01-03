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Прем’єр Польщі: Росія перевіряє, як далеко може зайти

Понеділок, 3 січня 2022, 13:19

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко може просунутись проти Європи, тому дуже важливо зберігати єдність і солідарність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй  сторінці у Facebook.

"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав він.

За словами Моравецького, президент РФ Владімір Путін вдається до силових методів у різних площинах, а тому числі в економіці.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок" - зазначив прем’єр Польщі.

Раніше  Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін сам підтвердив, що газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Президент Росії на засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню, сказав, зокрема, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі.

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Польща Путін
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