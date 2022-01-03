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Єврокомісія розгляне скаргу "Нафтогазу" на домінантне становище "Газпрому"

Понеділок, 3 січня 2022, 15:28

Європейська комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку.

Це підтвердив представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії. Інших деталей він не надав.

"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав свої пропозиції

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 21 грудня подала скаргу до Єврокомісії на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. 

Компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Нафтогаз" наголосив, що "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це, на думку української компанії, є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

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