Еврокомиссия рассмотрит жалобу "Нафтогаза" на доминантное положение "Газпрома"
Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминантное положение российского "Газпрома" на европейском рынке.
Это подтвердил представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии. Других деталей он не предоставил.
Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" 21 декабря подала жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.
Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
"Нафтогаз" подчеркнул, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это, по мнению украинской компании, является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.
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