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Еврокомиссия рассмотрит жалобу "Нафтогаза" на доминантное положение "Газпрома"

Понедельник, 3 января 2022, 15:28

Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминантное положение российского "Газпрома" на европейском рынке.

Это подтвердил представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии. Других деталей он не предоставил.

"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные действия "Газпрома" и представил свои предложения

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" 21 декабря подала жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Нафтогаз" подчеркнул, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это, по мнению украинской компании, является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

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Еврокомиссия Энергетика Россия
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