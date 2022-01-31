Як Росія брехала на слуханнях у справі щодо Донбасу в ЄСПЛ

Цього тижня у Страсбурзі відбулася важлива, і навіть етапна для України подія: велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) почала розгляд міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Детальніше про так звану "велику справу щодо Донбасу" та про відкриті слухання з цього приводу у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка "Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу.

Ця справа тягнеться ще від 2014 року, коли Україна подала дві скарги проти Росії до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини, всупереч своїй назві, розглядає скарги не тільки від окремих людей, а й від однієї держави до іншої. Втім, це – особлива, навіть виключна процедура для держав, порушення яких неможливо оскаржувати іншим чином.

Справа, яку слухали у Страсбурзі 26 січня, об’єднала три скарги. Дві з них подані від України – одна про масові порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі (вбивства, катування, руйнування майна, тощо, включно із вбивством пасажирів та екіпажу авіалайнера MH17), друга – про викрадення та вивезення з Донбасу до РФ дітей-сиріт з особливими потребами. Третя скарга подана урядом Нідерландів про відповідальність Москви за збиття MH17, 193 пасажири якого були нідердандськими громадянами. Загалом йдеться про порушення 11 статей Конвенції – від права на життя до права на освіту.

Детально про вимоги нашої держави в Суді йшлося в інтерв’ю міністра юстиції, яке ЄвроПравда публікувала днями (забігаючи наперед, зазначимо – після слухань у Страсбурзі позиція України трохи змінилася).

Атмосфера в залі суду 26 січня була безпрецедентною.

Після засідання лишилося враження що судді наперед співчувають Україні та Нідерландам більше, ніж Росії.

Під час виступу російського представника у залі кілька разів було чути невдоволений гамір з задніх рядів, де сиділи гості/глядачі. А одного разу, десь за годину до завершення слухань хтось навіть викрикнув з місця, перебивши росіянина – щойно той сказав, що Росія "готова розслідувати" збиття MH17, в залі пролунав вигук "так почніть робити це прямо зараз!". За правилами, голова Суду на цьому місці мав наказати порушнику вийти з залу – але він зробив вигляд, що нічого не помітив.

Та треба визнати, представник уряду РФ зробив дуже багато для того, щоби судді мали підстави його зневажати. Росія цього тижня взагалі виявилася дуже успішною у тому, щоби переконати Європейський суд з прав людини у своїй НЕправоті. І це зовсім не жарт. Показово навіть те, що російський Мін'юст до виступу в Страсбурзі не допустили! Росіяни також вирішили не залучати до процесу сторонніх юристів зі світовим іменем, які є авторитетами у ЄСПЛ.

Про перші обережні прогнози після слухань та про те, як Росія брехала у суді, - у матеріалі Сергія Сидоренка "Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу.