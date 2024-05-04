У Гамбурзі протестували проти ісламізму та антисемітизму

Сотні людей вийшли в суботу на вулиці Гамбурга проти ісламізму і антисемітизму, за ліберальні цінності і Основний закон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Демонстрація на вулиці Штайндамм в Санкт-Георге була запланована як контр-мітинг проти зібрання, організованого ісламістами, яке тиждень тому викликало загальнонаціональне обурення закликами до створення халіфату.

фото dpa

За даними поліції, у контрмітингу взяли участь близько 800 осіб. Організатори очікували до 1000, а в якийсь момент навіть до 3000 демонстрантів.

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"Ніхто не шкодить ісламській релігії і мусульманам більше, ніж самі ісламісти", – заявив Алі Ертан Топрак, федеральний голова курдської громади, яка організувала мітинг разом з асоціаціями Kulturbrücke Hamburg і Secular Islam.

Водночас він звинуватив політиків у тому, що вони занадто довго нехтували проблемою політичного ісламу, побоюючись антимусульманських настроїв, і віддали її на відкуп правим популістам.

Представники групи "Мусульманський актив", класифікованої Федеральним відомством з охорони конституції як екстремістська, які закликали до халіфату на демонстрації минулого тижня, за словами Топрака, є "маленькими майбутніми халіфами-стажерами". Він закликав їх опустити вказівний палець проповідника: "Засуньте свої пальці куди-небудь в інше місце".

Халіфат як форма правління бере свій початок з часу після смерті пророка ісламу Мухаммеда в 632 році нашої ери і означає систему, засновану на ісламському праві (шаріаті). Як заступник Мухаммеда, халіф був одночасно релігійним і світським правителем.

Раніше голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав до жорстких наслідків після демонстрації в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після ісламістського мітингу в Гамбурзі у минулу суботу мають бути "наслідки".