Как Россия лгала на слушаниях по делу о Донбассе в ЕСПЧ

На этой неделе в Страсбурге произошло важное и даже этапное для Украины событие: большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начала рассмотрение межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Подробнее о так называемом "большом деле по Донбассу" и об открытых слушаниях по этому поводу в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Самострел" в Страсбурге: как Россия помешала себе в Суде в деле по Донбассу.

Это дело тянется еще с 2014 года, когда Украина подала две жалобы против России в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека, вопреки своему названию, рассматривает жалобы не только от отдельных людей, но и от одного государства к другому. Впрочем, это особенная, даже исключительная процедура для государств, нарушения которых невозможно обжаловать другим образом.

Дело, которое слушали в Страсбурге 26 января, объединило три жалобы. Две из них представлены от Украины – одна о массовых нарушениях прав человека на оккупированном Россией Донбассе (убийства, пытки, разрушения имущества и т.п., включая убийство пассажиров и экипаж авиалайнера MH17), вторая – о похищении и вывозе из Донбасса в РФ детей-сирот с особыми потребностями. Третья жалоба подана правительством Нидерландов об ответственности Москвы за сбитый MH17, 193 пассажира которого являлись нидердандскими гражданами. В общей сложности речь идет о нарушении 11 статей Конвенции – от права на жизнь до права на образование.

Подробно о требованиях нашего государства в Суде шла речь в интервью министра юстиции, которое ЕвроПравда публиковала на днях (забегая вперед, отметим – после слушаний в Страсбурге позиция Украины несколько изменилась).

Атмосфера в зале суда 26 января была беспрецедентна.

После заседания осталось впечатление, что судьи заранее сочувствуют Украине и Нидерландам больше, чем России.

Во время выступления российского представителя в зале несколько раз слышался недовольный шум из задних рядов, где сидели гости/зрители. А однажды, где-то за час до завершения слушаний кто-то даже выкрикнул с места, перебив россиянина – как только тот сказал, что Россия "готова расследовать" атаку на MH17, в зале раздался возглас "так начните делать это прямо сейчас!". По правилам, председатель Суда на этом месте должен был приказать нарушителю выйти из зала – но он сделал вид, что ничего не заметил.

Но надо признать, представитель правительства РФ сделал очень многое для того, чтобы судьи имели основания его презирать. Россия на этой неделе вообще оказалась очень успешной для того, чтобы убедить Европейский суд по правам человека в своей НЕправоте. И это совсем не шутка. Примечательно даже то, что российский Минюст к выступлению в Страсбурге не допустили! Россияне также решили не вовлекать в процесс посторонних юристов с мировым именем, которые являются авторитетами в ЕСПЧ.

О первых осторожных прогнозах после слушаний и о том, как Россия врала на суде, - в материале Сергея Сидоренко "Самострел" в Страсбурге: как Россия помешала себе в Суде в деле по Донбассу.