Британська розвідка прогнозує зростання російських втрат у найближчі два місяці

Розвідка Великої Британії очікує, що в найближчі два місяці втрати РФ у війні проти України будуть більшими через наступальні операції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 4 травня.

У відомстві зазначають, що у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) знаходилась на рівні 899.

"Ймовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням тему операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", – йдеться в огляді.

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Як зазначає британська розвідка, загальне число російських втрат з початку вторгнення складає понад 465 тисяч.

У відомстві стверджують, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість.

"Це покладання на кількість майже напевно продовжуватиметься протягом війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.

Також британська розвідка повідомляла про рекордну кількість справ про дезертирство у військових судах Росії.