Навіщо Туреччині посередництво між Україною та Росією

Найближчими днями в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як очікується, сторони хочуть підписати угоду про зону вільної торгівлі. Також Туреччина пропонує Києву своє посередництво у діалозі з Кремлем, прагнучи замінити Мінськ.

Чи варто Києву приймати цю пропозицію? І чи немає там підводних каменів?

Ці запитання редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поставив Євгенії Габер, старшому аналітику Центру дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету.

Як і завжди, повністю розмову можна подивитися на YouTube-каналі ЄвроПравди. А найцікавіші моменти дискусії пропонуємо почитати в статті Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною.

Коротко про те, про що говорила Євгенія Габер:

"Треба бути реалістами: очікувати від Туреччини якогось серйозного, відверто проукраїнського налаштування в рамках цих переговорів, якщо вони відбудуться, не варто. Та одночасно Анкара могла би бути ефективною у вирішенні питань нижчого порядку. В тому числі за такого сценарію можна було б очікувати прогресу й у звільненні політичних бранців Кремля, зокрема кримських татар, долею яких Туреччина опікується".

"Дуалістичність позиції Туреччини в зовнішній політиці вже можна назвати традиційною. Туреччина намагається зберігати баланс між Україною та Росією і розвивати відносини з обома сторонами відкритого військового конфлікту".

"Відносини Ердогана з Володимиром Зеленським, як мені здається, значно еволюціонували. Хоча у нас дуже гарні відносини з Турецькою Республікою, ці взаємини складалися не відразу".

"Що стосується відносин Ердогана з Владіміром Путіним, то не для кого не є таємницею, що вони стоять на схожих платформах і мають подібний стиль керування.

Проте після декількох криз між країнами і особисто між президентами ці відносини значно зіпсувалися. Я маю на увазі не тільки 2015 рік зі збитим літаком, а, наприклад, події 2020 року, коли у сторін були домовленості по Сирії, проте Росія все одно продовжила бомбардування, внаслідок чого загинули турецькі військові. Для президента Ердогана це була особиста образа".

Більше про зовнішню політику Туреччини - у матеріалі Юрія Панченка Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною.