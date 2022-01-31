Зачем Турции посредничество между Украиной и Россией

В ближайшие дни в Украину прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ожидается, стороны хотят подписать соглашение о зоне свободной торговли. Также Турция предлагает Киеву свое посредничество в диалоге с Кремлем, стремясь заменить Минск.

Следует ли Киеву принимать это предложение? И нет ли там подводных камней?

Эти вопросы редактор ЕвроПравды Юрий Панченко задал Евгении Габер, старшему аналитику Центра исследования современной Турции Карлтонского университета.

Как всегда, полностью разговор можно посмотреть на YouTube-канале ЕвроПравды. А самые интересные моменты дискуссии можно прочесть в статье Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией.

Кратко о том, о чем говорила Евгения Габер:

"Нужно быть реалистами: ожидать от Турции какой-то серьезной, откровенно проукраинской настроенности в рамках этих переговоров, если они состоятся, не стоит. Но в то же время Анкара могла бы быть эффективной в решении вопросов более низкого порядка. В том числе при таком сценарии можно было бы ожидать прогресса и в освобождении политических узников Кремля, в частности крымских татар, о судьбе которых Турция беспокоится".

"Дуалистичность позиции Турции во внешней политике уже можно назвать традиционной. Турция пытается сохранять баланс между Украиной и Россией и развивать отношения с обеими сторонами открытого военного конфликта".

"Отношения Эрдогана с Владимиром Зеленским, как мне кажется, значительно эволюционировали. Хотя у нас очень хорошие отношения с Турецкой Республикой, эти отношения складывались не сразу".

"Что касается отношений Эрдогана с Владимиром Путиным, то ни для кого не секрет, что они стоят на близких платформах и имеют схожий стиль управления.

Однако после нескольких кризисов между странами и лично между президентами эти отношения серьезно испортились. Я имею в виду не только 2015 год со сбитым самолетом, но, например, события 2020 года, когда у сторон были договоренности по Сирии, однако Россия все равно продолжила бомбардировки, в результате чего погибли турецкие военные. Для президента Эрдогана это было личное оскорбление".

Больше о внешней политике Турции – в материале Юрия Панченко Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией.