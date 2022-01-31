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Франція відправляє фрегат у Чорне море

Понеділок, 31 січня 2022, 18:36

Франція відправляє фрегат у Чорне море на тлі напруженості, спричиненої концентрацією російських військ на кордоні України.

Про це пише іспанська агенція EFE, повідомляє "Європейська правда".

Фрегат, який має провести три тижні у Чорному морі, входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль", яка з лютого до квітня виконуватиме місії у східному Середземномор'ї.

За даними французьких ЗМІ, "Шарль де Голль" 1 лютого вийде з порту Тулон і попрямує на виконання місії. На борту корабля 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, 2 літаки-розвідники та 3 вертольоти.

Авіаносець супроводжуватимуть 3 фрегати, корабель постачання та ударний атомний підводний човен.

Міністр закордонних справ Франції днями повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки. 

Нагадаємо, глави МЗС Франції та Німеччини прибудуть з візитом до України 7-8 лютого. Наступного тижня очікується візит міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.

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Франція Росія Україна-НАТО

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