"Більш ні кроку вперед": глава МЗС Франції попередив Путіна щодо України

Міністр закордонних справ Франції повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки.

Про це повідомляє BFMTV, наводячи його слова з інтерв’ю Journal de Dimanche, пише "Європейська правда".

"Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України будуть мати масштабні наслідки. Ми максимально ясно про це кажемо. Моя німецька колега вже сказала - більш ні кроку вперед, і я приєднуюся до цієї заяви", - сказав Ів Ле Дріан.

Глава МЗС зазначив, що стратегія Франції у цій ситуації включає три компоненти - жорсткість із Росією, солідарність з Україною та діалог.

Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Путін вочевидь хоче мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу", і бачить у ній зокрема Україну.

Напередодні, 29 січня, відбулась телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як зазначають в комюніке українського МЗС, Кулеба детально розповів колезі про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях.

Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною та домовились продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Говорили у тому числі про останню та наступну зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, глави МЗС Франції та Німеччини прибудуть з візитом до України 7-8 лютого. Наступного тижня очікується візит міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.