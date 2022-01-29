Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Субота, 29 січня 2022, 14:45

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що разом з німецькою колегою відвідає Україну 7-8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я сьогодні запевнив Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в Нормандському форматі, для деескалації напруженості.

Я приїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок" - написав Ле Дріан у Twitter.

Напередодні про візит "за тиждень" заявила глава МЗС Німеччини.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, у ході якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Франція

Статті

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди