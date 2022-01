Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що разом з німецькою колегою відвідає Україну 7-8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я сьогодні запевнив Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в Нормандському форматі, для деескалації напруженості.

Я приїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок" - написав Ле Дріан у Twitter.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.



Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.



🇫🇷 🇺🇦@francediplo