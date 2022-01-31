Байден визначився з кандидатурою посла в Україні, чекає на схвалення Києва – ЗМІ

Президент США Джо Байден близький до того, щоб публічно назвати свого посла в Україні, але його адміністрація все ще чекає офіційного схвалення від українського уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами джерела телеканалу, Байден обрав Бріджит Брінк, нинішнього посла США в Словаччині, але поки офіційно не висунув її кандидатуру, оскільки український уряд поки не надав свого дозволу.

Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN у понеділок, що український уряд все ще перевіряє Брінк.

Держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що посла США в Україні буде оголошено "найближчим часом", додавши: "Я можу вам сказати, що коли буде призначений посол, ця особа матиме повну довіру президента Сполучених Штатів, цією людиною буде той, хто мені добре знайомий і з ким я маю близькі стосунки, і ця людина матиме дуже очевидний досвід і знання в цьому регіоні".

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди