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Байден определился с кандидатурой посла в Украине, ожидает одобрения Киева – СМИ

Понедельник, 31 января 2022, 21:08

Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы публично назвать своего посла в Украине, но его администрация все еще ждет официального одобрения украинского правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По словам источника телеканала, Байден избрал Бриджит Бринк, нынешнего посла США в Словакии, но пока официально не выдвинул ее кандидатуру, поскольку украинское правительство пока не предоставило своего разрешения.

Получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно может занять от нескольких дней до недель. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил CNN в понедельник, что украинское правительство все еще проверяет Бринк.

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что посол США в Украине будет объявлен "в ближайшее время", добавив: "Я могу вам сказать, что когда будет назначен посол, у этого лица будет полное доверие президента Соединенных Штатов, этим человеком будет тот, кто мне хорошо знаком. и с кем у меня есть близкие отношения, и у этого человека будет очень очевидный опыт и знания в этом регионе".

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.

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