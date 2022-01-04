У Росії звинуватили чехів у брехні після зняття російських хокеїстів з літака в Канаді

У Росії назвали неправдивим чеський опис подій з аеропорту Калгарі напередодні Нового року, згідно з яким членів команди молодіжної збірної Росії з хокею зняли з рейсу через невідповідну поведінку з вживанням алкоголю та порушення маскового режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання hokej.cz.

За інформацією російських ЗМІ, саме чехи та фіни перед від’їздом напилися та влаштували безлад. Однак ця російська версія історії не збігається з тим, як весь інцидент для видання описують представники інших команд, які були присутні на місці.

Після скандалу в аеропорту, під час якого виліт літака затримався на три години, російські ЗМІ розповіли лише про те, що у росіян були погано одягнені маски, а їхній тренер Сергій Зубов курив у тунелі під час посадки в літак.

"Основна скарга полягала в тому, що деякі гравці неправильно одягали маски", - розповів Зубов і додав, що взагалі не курив, бо кинув три роки тому.

Він запевнив, що його підопічні не були п'яними і поводилися нормально, а через мовний бар’єр вони не зрозуміли вказівок екіпажу, тому їх зняли з борту безпосередньо перед вильотом.

Він назвав смішною версію чехів про те, що членам чеської збірної не дозволили повернутися до літака, тому що їх прийняли за росіян через схожі сірі светри. "Якби у чехів було б все нормально з поведінкою, то їх би пустили назад", - заявив російський тренер.

Светри команд Росії і Чехії

Однак розповіді представників інших команд не підтверджують версію росіян.

Томаш Пшенка, менеджер молодіжної хокейної збірної Словаччини, розповів, що через повну завантаженість літака ситуація з самого початку була заплутаною. "Проте ми не відчували і не бачили, що чеська команда якимось чином порушує правила перевізника і встановлені заходи", – додав він.

Подібну думку висловив генеральний менеджер фінських юніорів Кіммо Ойкарінен.

"З того, що я чув, росіяни випивали власні запаси алкоголю на борту. Але я цього не бачив. Я не помітив нічого непристойного в чеській команді. Зовсім. Я розмовляв з Отакаром Черні (менеджером чеських юніорів) і в літаку, і потім в аеропорту, і ми обидва були збентежені тим, що відбувається", - розповів Ойкарінен.

У збірної Фінляндії светри були синьо-білого кольору, а їхня поведінка відрізнялася від хлопців у сірому, тому їм дозволили вилетіти з Калгарі.

Після того, як літак Air Canada вирушив до Європи, представники авіакомпанії вибачилися перед чехами і за власний рахунок організували готель і рейс до Франкфурта через день.

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