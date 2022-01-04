В России обвинили чехов во лжи после снятия российских хоккеистов с самолета в Канаде

В России назвали ложным описание событий из аэропорта Калгари в канун Нового года, согласно которому членов команды молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса из-за несоответствующего поведения с употреблением алкоголя и нарушения масочного режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание hokej.cz.

По информации российских СМИ, именно чехи и финны перед отъездом напились и устроили беспорядок. Однако эта российская версия истории не совпадает с тем, как весь инцидент для издания описывают представители других команд, присутствовавших на месте.

После скандала в аэропорту, во время которого вылет самолета задержался на три часа, российские СМИ рассказали лишь о том, что у россиян были плохо одеты маски, а их тренер Сергей Зубов курил в тоннеле при посадке в самолет.

"Основная жалоба заключалась в том, что некоторые игроки неправильно одевали маски", – рассказал Зубов и добавил, что он вообще не курил, потому что бросил три года назад.

Он заверил, что его подопечные не были пьяны и вели себя нормально, а из-за языкового барьера они не поняли указаний экипажа, поэтому их сняли с борта непосредственно перед вылетом.

Он назвал смешной версию чехов о том, что членам чешской сборной не разрешили вернуться в самолет, потому что их приняли за россиян из-за схожих серых свитеров. "Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад", - заявил российский тренер.

Однако рассказы представителей других команд не подтверждают версию россиян.

Томаш Пшенко, менеджер молодежной хоккейной сборной Словакии, рассказал, что из-за полной загруженности самолета ситуация изначально была запутанной. "Однако мы не чувствовали и не видели, что чешская команда каким-то образом нарушает правила перевозчика и установленные меры", – добавил он.

Подобное мнение высказал генеральный менеджер финских юниоров Киммо Ойкаринен.

"Из того, что я слышал, россияне выпивали собственные запасы алкоголя на борту. Но я этого не видел. Я не заметил ничего непристойного в чешской команде. Совсем. Я разговаривал с Отакаром Черни (менеджером чешских юниоров) и в самолете, и потом в аэропорта, и мы оба были смущены происходящим", - рассказал Ойкаринен.

У сборной Финляндии свитера были сине-белого цвета, а их поведение отличалось от парней в сером, поэтому им разрешили вылететь из Калгари.

После того, как самолет Air Canada отправился в Европу, представители авиакомпании извинились перед чехами и за свой счет организовали гостиницу и рейс во Франкфурт через день.

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