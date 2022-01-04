В правительстве рассказали, что будет происходить с соглашением о "промбезвизе" в 2022 году

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о своих ожиданиях по соглашению о так называемом "промышленном безвизе" с Евросоюзом.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI, какой бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", – заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

"Я предлагаю вернуться к этому вопросу поближе к лету 2022 года, тогда смогу назвать конкретные даты", - сказала она.

Напомним, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

Уже сейчас есть договоренность об отраслях-первопроходцах, которые присоединятся к "промбезвизу". Это низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость, машины и оборудование, работающие под давлением.

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