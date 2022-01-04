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Парламент Італії 24 січня збереться для обрання президента 

Вівторок, 4 січня 2022, 13:14

Парламент Італії та регіональні представники розпочнуть голосування за нового президента 24 січня.

Про це заявив у вівторок глава нижньої палати парламенту Роберто Фіко, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Загалом 1009 виборників із Сенату та Палати депутатів, включаючи 58 регіональних представників, проведуть серію раундів таємного голосування.

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У перших трьох раундах голосування для обрання президента потрібна більшість у дві третини голосів. Починаючи з четвертого раунду потрібна лише абсолютна більшість.

Чинний прем'єр-міністр Маріо Драгі є фаворитом на цю посаду. Іншими потенційними претендентами є колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, колишній спікер нижньої палати П'єр Фердінандо Казіні, колишній прем'єр-міністр Джуліано Амато та нинішній міністр юстиції Марта Картабіа.

Новий президент замінить чинного Серджо Матареллу на 7-річний термін і відповідатиме за офіційне призначення прем'єр-міністра та гарантуватиме дотримання італійської конституції.

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Італія
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