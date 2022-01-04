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Парламент Италии 24 января соберется для избрания президента

Вторник, 4 января 2022, 13:14

Парламент Италии и региональные представители начнут голосование за нового президента 24 января.

Об этом заявил во вторник глава нижней палаты парламента Роберто Фико, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В целом, 1009 выборщиков из Сената и Палаты депутатов, включая 58 региональных представителей, проведут серию раундов тайного голосования.

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В первых трех раундах голосования для избрания президента необходимо большинство в две трети голосов. Начиная с четвертого раунда нужно только абсолютное большинство.

Действующий премьер-министр Марио Драги является фаворитом на этот пост. Другими потенциальными претендентами являются: бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, бывший спикер нижней палаты Пьер Фердинандо Казини, бывший премьер-министр Джулиано Амато и нынешний министр юстиции Марта Картабиа.

Новый президент заменит действующего Серджо Матареллу на 7-летний срок и будет отвечать за официальное назначение премьер-министра и гарантировать соблюдение итальянской конституции.

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Италия
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