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В Чехии сотрудниц центра вакцинации заподозрили в подделке десятков ковид-сертификатов

Вторник, 4 января 2022, 18:15

В Чехии начали расследование в отношении четырех женщин, из которых две работали в центре вакцинации, за возможный подлог документов о прививках от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости".

Расследование началось после анонимного письма руководству больницы, при которой работает вакцинационный центр.

По предварительным данным, благодаря недобросовестным сотрудницам центра вакцинации в городе Всетин в Злинском крае сфальсифицированы сертификаты о прививке, которой на самом деле не было, получили по меньшей мере 74 человека, и выдачи еще 8 документов успели предотвратить.

Двух женщин подозревают в посредничестве между потенциальными клиентами и сотрудницами вакцинационного центра.

Случаи подделки происходили как минимум с сентября 2021 года.

Вся услуга стоила от 2 до 7 тысяч чешских крон, по данным следствия, всего участницы схемы могли заработать около 20 тысяч евро.

По статьям обвинения им может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы, в частности, за получение взятки и уничтожение доз вакцины.

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Чехия Коронавирус Вакцины

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