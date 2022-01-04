Кулеба поговорив з новим главою МЗС Чехії про стримування Росії від нової агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, в якій міністри скоординували позиції перед низкою дипломатичних контактів між США, НАТО, ОБСЄ та Росією, що відбудуться найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"Ян Ліпавський підтвердив, що Чехія залишається надійним другом України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри домовилися про спільні кроки задля стримування РФ від подальшої агресії", - зазначають у комюніке української сторони.

Також Ян Ліпавський запевнив Дмитра Кулебу у повній підтримці Чехією Кримської платформи.

Міністри обговорили підготовку Чехії до головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року.

"Чеський міністр запевнив Дмитра Кулебу, що європейська інтеграція України буде важливим пріоритетом головування Чехії в ЄС, а також висловив підтримку формату Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови", - йдеться у повідомленні.

Також темою обговорення була ситуація в Центральній Європі та шляхи зміцнення відносин між центральноєвропейськими країнами.

"Сторони також домовилися про спільний візит до України міністрів закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України", - додають у комюніке.

Нагадаємо, саме через кандидатуру Яна Ліпавського на посаду глави МЗС проросійський президент Чехії Мілош Земан довгий час блокував призначення нового уряду, та врешті несподівано пішов на поступки і не став доводити справу до Конституційного суду.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс бачить підстави очікувати, що з приходом до влади нового уряду Петра Фіали підтримка Чехією України помітно посилиться, до рівня країн, які зараз називають найбільшими друзями України.

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