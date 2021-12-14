Президент Чехії пішов на поступки, розблокувавши призначення уряду

Президент Чехії Мілош Земан несподівано змінив свою позицію та вирішив далі не блокувати призначення уряду у такому складі, як запропонувала коаліція - включно з кандидатом на міністра закордонних справ, проти якого досі категорично заперечував.

Як повідомляє IDNES, про це після зустрічі у президентській резиденції оголосив майбутній прем’єр Петр Фіала, пише "Європейська правда".

"Радий оголосити результати моєї годинної зустрічі з президентом Земаном. Уряд Чехії буде призначений цієї п’ятниці у такому складі, як я запропонував його, тобто включно з кандидатом на міністра закордонних справ Яном Ліпавським", - заявив Петр Фіала.

Він похвалив президента за те, що він задля своїх принципів не став доводити справу до суперечки в Конституційному суді.

Призначення уряду очікується об 11 ранку у Ланському замку, далі до 12 січня парламент має висловити довіру уряду - протягом 30 днів після призначення.

Нагадаємо, досі Мілош Земан категорично заперечував проти кандидатури Яна Ліпавського, а в коаліції наполягали, що не підуть на заміну кандидата і не погодяться на призначення уряду без глави МЗС, тимчасово доручивши ці функції комусь іншому з членів уряду.

Чеська конституція не дає президенту права блокувати призначення міністрів, але зазначає, що новопризначені члени уряду мусять складати присягу перед президентом (дослівно "з рук президента"). І це дає голові держави можливості для шантажу через відмову приймати цю присягу.

Земан, який у 1998-2002 роках був прем'єром Чехії, теж стикався з такими вимогами і тоді виступав категорично проти участі президента (тоді ним був Вацлав Гавел) у визначенні кадрової політики уряду. У 1998 році після цієї суперечки президент Гавел пішов на поступки і затвердив уряд без змін. Проте тепер сам Земан вирішив не затверджувати уряд без врахування його побажань.

Якби суперечка дійшла до Конституційного суду, її розгляд міг би тривати до п’яти місяців.

Детальніше на цю тему - у статті Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу.

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