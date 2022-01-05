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Посол розповів про діалог з новим урядом Німеччини щодо постачання зброї Україні і не лише

Середа, 5 січня 2022, 11:42

Посол України в Німеччині скептично ставиться до того, що новий уряд Німеччини змінить позицію держави щодо постачання озброєння Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Що стосується постачань з Німеччини, то від нового уряду нам не варто очікувати чогось нового. Та ж Партія зелених, що входить до коаліції і в багатьох питаннях є нашим союзником, щодо цього дотримується ще більш консервативного підходу", - зазначив Мельник.

Найважливіше про нову владу Німеччини та її ставлення до України

Він допустив, що підходи, які зараз є в Берліні щодо поставок зброї Україні, можуть стати ще жорсткішими.

Мельник також зазначив, що блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні через механізм НАТО стало "холодним душем" для багатьох. 

"Такі дії вписуються в лінію минулого уряду: той дотримувався обмежувальної політики щодо експорту німецького озброєння і виключав направлення зброї в регіони, де тривають збройні конфлікти. Однак тут йдеться про інший вимір: блокування Німеччиною постачання зброї Україні від інших партнерів. Саме це збурило громадську думку", - зазначив посол.

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

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Меркель Німеччина

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