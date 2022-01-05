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Укр / Рус

Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только

Среда, 5 января 2022, 11:42

Посол Украины в Германии скептически относится к тому, что новое правительство Германии изменит позицию государства по поставке вооружения Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-то нового. Та же Партия зеленых, которая входит в коалицию и во многих вопросах является нашим союзником, в этом отношении придерживается еще более консервативного подхода", - отметил Мельник.

Самое важное о новой власти Германии и ее отношении к Украине

Он допустил, что подходы, которые сейчас есть в Берлине по поставкам оружия Украине, могут стать еще более жесткими.

Мельник также отметил, что блокирование Ангелой Меркель предоставлением вооружения Украине через механизм НАТО стало "холодным душем" для многих.

"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства: оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты. Однако здесь речь идет о другом измерении: блокирование Германией поставок оружия Украине от других партнеров. Именно это возмутило общественное мнение", – отметил посол.

Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале Европейской правды в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

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Меркель Германия

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