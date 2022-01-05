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Коментарі Макрона про нещеплених здійняли хвилю обурення у Франції

Середа, 5 січня 2022, 16:15

Французький парламент призупинив дебати щодо нового закону про COVID-19, оскільки опозиційні депутати вимагали від президента Еммануеля Макрона пояснень щодо коментарів, у яких він сказав, що хоче "позлити" нещеплених людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Інтерв’ю Макрона газеті Le Parisien, опубліковане пізно у вівторок, було широко засуджено опозиційними депутатами, які змусили призупинити дебати щодо нових обмежень.

В інтерв’ю Макрон сказав, що невакциновані люди є "безвідповідальними" і що він планує настільки ускладнити їхнє життя, щоб в кінцевому підсумку вони отримали вакцину.

"Безвідповідальні люди більше не громадяни", – сказав він в іншому коментарі, який розкритикувала опозиція.

"Президент не може говорити таких речей. Я за сертифікати про вакцинацію, але не можу підтримати текст, метою якого є "розізлити" французів", – сказав парламенту депутат Крістіан Жакоб, який очолює опозиційну консервативну партію "Республіканці".

Інші депутати опозиції підтримали коментарі Жакоба і зажадали від прем'єр-міністра Жана Кастекса прийти, щоб поговорити з ними.

Дебати в парламенті навколо законопроєкту, який практично забороняє невакцинованим брати участь у громадському житті, тривали весь вечір і були припинені вже після опівночі. Очікувалося, що закон буде ухвалено цього тижня, але він не на жарт розгнівав противників вакцинації, і кілька депутатів навіть повідомили про отримані ними погрози розправи.

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Макрон Вакцини

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