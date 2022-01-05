Комментарии Макрона о непривитых подняли волну возмущения во Франции

Французский парламент приостановил дебаты о новом законе о COVID-19, поскольку оппозиционные депутаты требовали от президента Эммануэля Макрона объяснений по поводу комментариев, в которых он сказал, что хочет "позлить" непривитых людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Интервью Макрона газете Le Parisien, опубликованное поздно во вторник, было широко осуждено оппозиционными депутатами, заставившими приостановить прения относительно новых ограничений.

В интервью Макрон сказал, что невакцинированные люди "безответственны" и что он планирует настолько усложнить их жизнь, чтобы в конечном итоге они получили вакцину.

"Безответственные люди – больше не граждане", – сказал он в другом комментарии, раскритикованном оппозицией.

"Президент не может говорить таких вещей. Я за сертификаты о вакцинации, но не могу поддержать текст, целью которого является "разозлить" французов", – сказал депутат Кристиан Жакоб, возглавляющий оппозиционную консервативную партию "Республиканцы".

Остальные депутаты оппозиции поддержали комментарии Жакоба и потребовали от премьер-министра Жана Кастекса прийти, чтобы поговорить с ними.

Дебаты в парламенте вокруг законопроекта, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер и были прекращены уже после полуночи. Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.