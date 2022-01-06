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Парламент Франції в першому читанні схвалив проєкт про вакцинаційні перепустки

Четвер, 6 січня 2022, 09:43

Національна асамблея Франції у перші години 6 січня значною перевагою голосів схвалила проєкт про так звані вакцинаційні перепустки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Голосування відбулося після трьох днів запеклих дебатів, у тому числі за участі президента Еммануеля Макрона.

"За" проголосували 214 депутатів нижньої палати парламенту, "проти"  - 93 і ще 27 утрималися. Проти голосували найлівіші депутати, правопопулістське "Національне об’єднання" та троє "дисидентів" з партії Макрона.

Проєкт передбачає звуження вже існуючої "санітарної перепустки" - звичайного ковід-сертифіката, до "вакцинаційної перепустки", яку можливо буде вимагати для допуску до користування певними послугами. 

Передбачається, що з набранням чинності законом особи віком від 12 років повинні будуть надавати документ про наявність щеплення від коронавірусу для допуску у розважальні заклади, ресторани і бари, ярмарки та міжрегіональний транспорт, а негативні тести більше не визнаватимуть як перепустку - тільки для допуску в заклади охорони здоров’я. 

Проєкт далі переходить на розгляд Сенату, де перевагу мають праві партії. 

Уряд планував, що закон зможе набути чинності 15 січня, але з великою ймовірністю до цієї дати вже не встигнуть.

Нагадаємо, Еммануеля Макрона розкритикували за його різкі висловлювання щодо нещеплених громадян під час дебатів у парламенті.

У середу 5 січня Франція зареєструвала черговий максимум заражень коронавірусом - понад 330 тисяч за добу.

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Франція Коронавірус

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