Парламент Франции в первом чтении одобрил проект о вакцинационных пропусках

Национальная ассамблея Франции в первые часы 6 января значительным преимуществом голосов приняла в первом чтении проект о так называемых вакцинационных пропусках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Голосование состоялось после трех дней ожесточенных дебатов, в том числе с участием президента Эммануэля Макрона.

"За" проголосовали 214 депутатов нижней палаты парламента, "против" - 93 и еще 27 воздержались. Против голосовали самые левые депутаты, правопопулистское "Национальное объединение" и три "диссидента" из партии Макрона.

Проект предусматривает сужение уже существующего "санитарного пропуска" - обычного ковид-сертификата, к "вакцинационному пропуску", который будет требоваться для допуска к пользованию определенными услугами.

Предполагается, что со вступлением в силу закона лица старше 12 лет должны будут предоставлять документ о наличии прививки от коронавируса для допуска в развлекательные заведения, рестораны и бары, на ярмарки и в межрегиональный транспорт, а отрицательные тесты больше не будут признавать как пропуск - только для допуска в заведения здравоохранения.

Проект дальше переходит на рассмотрение Сената, где преимущество имеют правые партии.

Правительство планировало, что закон сможет вступить в силу 15 января, но с большой вероятностью к этой дате уже не успеют.

Напомним, Эммануэля Макрона раскритиковали за его резкие высказывания по поводу непривитых граждан во время дебатов в парламенте.

В среду 5 января Франция зарегистрировала очередной максимум заражений коронавирусом – более 330 тысяч в сутки.