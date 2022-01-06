МЗС пояснило, що робити українцям, які опинилися у Казахстані

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком подій у Казахстані, а посольство готове у цілодобовому режимі допомагати українцям, які на цей час залишаються в країні.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи", - зазначив речник.

У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту посольства emb_kz@mfa.gov.ua.

Олег Ніколенко розповів, що дипломати допомогли знайти місце для ночівлі групі українських громадян, які не змогли вилетіти з Алмати до Києва через зупинку роботи аеропорту.

"Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", - зазначив речник.

Українцям, які перебувають в країні, радять уникати місць масових заходів, особливо у великих містах, бути особливо обережними зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Хочу усіх заспокоїти: Україна не залишить напризволяще своїх громадян. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

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