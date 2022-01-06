Демократи у Сенаті послаблять тиск на Байдена щодо ПП2 через переговори з Кремлем - Politico

Топ-демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з триваючими переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Наступного тижня у Сенаті мають голосувати за проєкт сенатора-республіканця Теда Круза, який примусив би Байдена застосувати санкції до ПП2.

У середу від сенаторів-демократів пролунали сигнали про те, що вони змінили позицію, щоб не послаблювати позиції президента - з огляду на триваючі переговори з Кремлем. Вони вважають, що проєкт Круза нашкодив би Байдену зараз, коли йому важливо демонструвати єдність із європейськими союзниками, а також - забрав би можливість використовувати ПП2 як важливий елемент тиску у переговорах з Росією.

Відтак проєкту може не вистачити необхідної кількості голосів для подолання порогу у 60 голосів.

"Наразі для нас дуже важливо тісно співпрацювати з нашими союзниками, і Німеччина є одним із дуже важливих союзників. Тож я вважаю, що зараз для такої поправки невдалий час", - сказала сенаторка Джин Шахін.

Раніше практично всі сенатори з обох партій підтримували санкції, викладені в проєкті Круза, і Шахін також була одним з їхніх ключових прихильників.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член сенатського комітету із закордонних справ, розповів, що він намагається "завернути" проєкт Круза, тому що той би ускладнив стосунки з європейцями тоді, коли важливо спільно протидіяти агресивній поведінці Росії. "Вбивати клин у трансатлантичні відносини зараз - це не продуктивно, якщо наша кінцева мета - врятувати Україну від вторгнення", - сказав він.

Лише один демократ з тих, з якими спілкувались POLITICO - Річард Бламентал - сказав, що голосуватиме "за". "Це точно правильна річ, тож для мене це не буде складним голосуванням", - заявив він.

Тед Круз не приймає аргументів демократів, заявивши, що вони хочуть просто підтримати Байдена, поставивши партійну прихильність вище за інтереси США. "Єдина проблема з проєктом у тому, що президентом зараз є демократ. Вони голосували "за", коли президентом був Трамп, і якби президентом все ще був Трамп, кожен демократ підтримав би проєкт", - заявив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні після зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив, що ПП2 може бути інструментом тиску Заходу на саму Росію та що у разі нової російської агресії проти України роботу газопроводу важко уявити. Він наголосив також, що трансатлантична солідарність є найважливішим інструментом для протидії російській агресії.

Раніше демократи Сенату погодилися проголосувати за пропозицію Круза, з порогом у 60 голосів, що означає, що республіканцеві потрібно буде залучити понад 10 сенаторів-демократів, щоб провести свій законопроєкт через Сенат.

Також Круз блокував призначення кандидатів Байдена на низки посад, пообіцявши підтримувати блокаду, доки адміністрація Байдена не введе санкції проти газопроводу, санкціоновані Конгресом.