У Польщі розповіли про чергових мігрантів на кордоні і провокації білоруських прикордонників

Польські прикордонники повідомили про 30 спроб нелегально потрапити на територію країни з Білорусі, а також заявили про провокації білоруських службовців.

Як пише "Європейська правда", про це Прикордонна служба повідомила у своєму Twitter.

"За добу 5 січня білорусько-польський кордон спробували нелегально перетнути 30 осіб. На ділянках у районі населених пунктів Дубичі Церковні, Мельник і Новий Двір білоруські службовці пошкодили колючий дріт, а біля Дубичів Церковних кидалися у бік польського патруля камінням і цеглою", - йдеться у повідомленні.

W dn.05.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 30 osób.



Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych,Mielniku i Nowym Dworze służby🇧🇾uszkadzały concertinę. Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne służby🇧🇾rzucały w stronę patroli🇵🇱 kamieniami i cegłami. pic.twitter.com/otlQzYaESx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 6, 2022

Також повідомляють, що під час пошукової операції виявили 30-річного мігранта родом з Єгипту, який після перетину кордону застряг у болотах.

Wczoraj tj.05.01 od godz.18.00 przez 6 h trwała akcja poszukiwawcza z użyciem termowizji,noktowizji i BSP. Nielegalny imigrant 30-letni ob.Egiptu po przekroczeniu gr.🇵🇱🇧🇾utknął na bagnach w rozlewisku rzeki Narew.Patrol #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP odnalazł cudzoziemca. pic.twitter.com/8dbAGQzKKH — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 6, 2022

Нагадаємо, за 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.

Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні - понад 17 500, та листопаді - близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб - близько 1700.

Перед Різдвом неофіційно повідомлялося, що у святкові дні нібито можливе серйозне загострення ситуації, але ці побоювання не справдилися.

За інформацією журналістів RMF24, у логістичному центрі в Брузгах, куди переселили мігрантів з настанням холодів, зараз проживає близько пів тисячі людей.

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