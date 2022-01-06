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У Польщі розповіли про чергових мігрантів на кордоні і провокації білоруських прикордонників

Четвер, 6 січня 2022, 14:06

Польські прикордонники повідомили про 30 спроб нелегально потрапити на територію країни з Білорусі, а також заявили про провокації білоруських службовців.

Як пише "Європейська правда", про це Прикордонна служба повідомила у своєму Twitter.

"За добу 5 січня білорусько-польський кордон спробували нелегально перетнути 30 осіб. На ділянках у районі населених пунктів Дубичі Церковні, Мельник і Новий Двір білоруські службовці пошкодили колючий дріт, а біля Дубичів Церковних кидалися у бік польського патруля камінням і цеглою", - йдеться у повідомленні. 

Також повідомляють, що під час пошукової операції виявили 30-річного мігранта родом з Єгипту, який після перетину кордону застряг у болотах. 

Нагадаємо, за 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.

Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні - понад 17 500, та листопаді - близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб - близько 1700. 

Перед Різдвом неофіційно повідомлялося, що у святкові дні нібито можливе серйозне загострення ситуації, але ці побоювання не справдилися.

За інформацією журналістів RMF24, у логістичному центрі в Брузгах, куди переселили мігрантів з настанням холодів, зараз проживає близько пів тисячі людей.

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Польща Білорусь шантаж мігрантами

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