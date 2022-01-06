В Польше рассказали об очередных мигрантах на границе и провокациях белорусских пограничников

Польские пограничники сообщили о 30 попытках нелегально попасть на территорию страны из Беларуси, а также заявили о провокациях белорусских служащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом Пограничная служба сообщила в своем Twitter.

"За сутки 5 января белорусско-польскую границу попытались нелегально пересечь 30 человек. На участках границы в районе населенных пунктов Дубичи Церковные, Мельник и Новый Двор белорусские служащие повредили колючую проволоку, а возле Дубичев Церковных бросали в сторону польского патруля камнями и кирпичами", - говорится в заявлении.

W dn.05.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 30 osób.



Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych,Mielniku i Nowym Dworze służby🇧🇾uszkadzały concertinę. Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne służby🇧🇾rzucały w stronę patroli🇵🇱 kamieniami i cegłami. pic.twitter.com/otlQzYaESx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 6, 2022

Также сообщают, что во время поисковой операции был обнаружен 30-летний мигрант родом из Египта, который после пересечения границы застрял в болотах.

Wczoraj tj.05.01 od godz.18.00 przez 6 h trwała akcja poszukiwawcza z użyciem termowizji,noktowizji i BSP. Nielegalny imigrant 30-letni ob.Egiptu po przekroczeniu gr.🇵🇱🇧🇾utknął na bagnach w rozlewisku rzeki Narew.Patrol #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP odnalazł cudzoziemca. pic.twitter.com/8dbAGQzKKH — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 6, 2022

Напомним, за 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17 500, но в ноябре - около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1700.

Перед Рождеством неофициально сообщалось, что в праздничные дни якобы возможно серьезное обострение ситуации, но эти опасения не оправдались.

По информации журналистов RMF24, в логистическом центре в Брузгах, куда переселили оставшихся мигрантов с наступлением холодов, сейчас проживает около полутысячи человек.

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