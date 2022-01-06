Президент Естонії: ультиматум РФ під загрозою зброї не може бути основою для переговорів

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки" не може бути основою для переговорів із Заходом.

Про це пише Postimees, повідомляє "Європейська правда".

"Ультиматум під загрозою зброї не може бути підставою для переговорів. Однак ми повинні рухатися вперед у діалозі, і разом з союзниками НАТО Естонія зробить це наступного тижня в Раді Росія-НАТО, в ОБСЄ та в усіх інших форматах, де ми можемо і повинні говорити про європейську безпеку. Для повної ясності: шантаж у вигляді російського ультиматуму у стилі "ви маєте виконати всі наші вимоги, або..." не може бути основою переговорів", - сказав Каріс.

Він також дав зрозуміти, що НАТО не погодиться на вимоги Росії.

"Мене більше турбувало б питання, що станеться, якщо НАТО ухвалить вимоги Росії. Але оскільки таке питання не виникає, то, принаймні, у цьому я не бачу причин для занепокоєння. НАТО протягом 73 років успішно пережив одну холодну війну та переживе другу чи третю холодну війну, залишаючись гарантом свободи та незалежності своїх членів", - сказав Каріс.

Естонський президент також заявив, що підтримує надання військової допомоги Україні протитанковими комплексами "Джавелін".

"Поблизу України зосереджені значні військові сили, йдуть постійні спроби підірвати Україну зсередини, а риторика Москви в останні місяці вказує на те, що ситуація є дуже серйозною… Говорячи так, я не називаю ситуацію настільки неминучою, що ми не могли б її змінити. Ми можемо, звісно. Разом з союзниками ми зараз і робимо це, роз'яснюючи керівництву Росії, якими будуть наслідки нового нападу на Україну", - додав він.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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