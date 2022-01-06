Президент Эстонии: ультиматум РФ под угрозой оружия не может быть основой для переговоров

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ультиматум России о "гарантиях безопасности" не может быть основой для переговоров с Западом.

Об этом пишет Postimees, сообщает "Европейская правда".

"Ультиматум под угрозой оружия не может быть основанием переговоров. Однако мы должны продвигаться вперед в диалоге, и вместе с союзниками по НАТО Эстония сделает это на следующей неделе в Совете Россия-НАТО, в ОБСЕ и во всех других форматах, где мы можем и должны говорить о европейской безопасности. Для полной ясности: шантаж в виде российского ультиматума в стиле "вы должны выполнить все наши требования, или..." не может быть основой переговоров", - сказал Карис.

Он также дал понять, что НАТО не согласится на требования России.

"Меня больше беспокоил бы вопрос, что произойдет, если НАТО примет требования России. Но поскольку такой вопрос не возникает, то по крайней мере в этом я не вижу причины для беспокойства. НАТО в течение 73 лет успешно переживала одну холодную войну и переживет вторую или третью холодную войну, оставаясь гарантом свободы и независимости своих членов", - сказал Карис.

Эстонский президент также заявил, что поддерживает оказание военной помощи Украине противотанковыми комплексами "Джавелин".

"Близ Украины сосредоточены значительные военные силы, идут постоянные попытки подорвать Украину изнутри, а риторика Москвы в последние месяцы указывает на то, что ситуация очень серьезная…Говоря так, я не называю ситуацию настолько неизбежной, что мы не могли бы ее изменить. Мы можем, конечно. Вместе союзниками мы сейчас и делаем это, разъясняя руководству России, какими будут последствия нового нападения на Украину", - добавил он.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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