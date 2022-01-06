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У Британії судитимуть депутатку, яка відвідала салон краси і церкву з симптомами COVID-19

Четвер, 6 січня 2022, 17:56

Депутатка парламенту Великої Британії Маргарет Фер'є постане перед судом через звинувачення у поїздці між Глазго та Лондоном, незважаючи на те, що вона знала, що має симптоми COVID-19.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

61-річна Фер'є звинувачується в тому, що навмисно піддавала людей "ризику зараження, хвороби та смерті" шляхом відвідування різних місць у районі Глазго та Лондона наприкінці вересня 2020 року, коли їй було наказано самоізолюватися.

Фер'є була обрана депутатом від Шотландської національної партії у 2019 році, але пізніше була виключена. Вона не визнала себе винною і цього року постане перед судом.

Її поїздки з 26 по 29 вересня 2020 включали поїздки в центр Лондона, салон краси та бутік. Стверджується, що вона також відвідала церкву у Глазго та бар.

Депутатка також ймовірно поїхала на таксі до центрального вокзалу Глазго, а потім поїздом до лондонського вокзалу Юстон та в інші місця міста, включаючи будівлю парламенту.

Вона з'явилася на лаві підсудних у суді Глазго, не визнала себе винною за висунутими їй звинуваченнями і була звільнена під заставу. Судове засідання було призначено на 15 серпня.

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