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В Британии будут судить депутата, посетившую салон красоты и церковь с симптомами COVID-19

Четверг, 6 января 2022, 17:56

Депутат парламента Великобритании Маргарет Ферье предстанет перед судом по обвинению в поездке между Глазго и Лондоном, несмотря на то, что она знала, что у нее есть симптомы COVID-19.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

61-летняя Ферье обвиняется в умышленном подвергании людей "риску заражения, болезни и смерти" путем посещения различных мест в районе Глазго и Лондона в конце сентября 2020 года, когда ей было приказано самоизолироваться.

Ферье была избрана депутатом от Шотландской национальной партии в 2019 году, но позже была исключена. Она не признала себя виновной и в этом году предстанет перед судом.

Ее предполагаемые поездки с 26 по 29 сентября 2020 года включали поездки в центр, салон красоты и бутик.  Утверждается, что она также посетила церковь в Глазго и бар.

Депутат также предположительно поехала на такси до центрального вокзала Глазго, а затем на поезде до лондонского вокзала Юстон и в другие места города, включая здание парламента.

Она появилась на скамье подсудимых в суде Глазго, не признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям и была освобождена под залог. Судебное заседание назначили на 15 августа.

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