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ЄСПЛ відхилив позов проти британської пекарні, яка відмовилася пекти торт з гей-лозунгом

Четвер, 6 січня 2022, 19:49

Європейський суд з прав відхилив позов, поданий активістом за права геїв у справі про відмову пекарні у Північній Ірландії пекти торт з написом на підтримку гей-шлюбів.

Відповідне рішення ЄСПЛ є в розпорядженні "Європейської правди".

Суд постановив, що скарга є неприйнятною, оскільки позивач, не зміг навести свої аргументи щодо Європейської конвенції з прав людини перед владою Великої Британії та не використав усі судові шляхи у Британії.

"Заявник не посилався на свої права за Конвенцією на жодному етапі національного провадження. Оскільки він не вичерпав національні засоби правового захисту, заява була неприйнятною", -  постановили судді ЄСПЛ в остаточному рішенні.

Процес у справі розпочався у 2014 році після відмови пекарні Ashers спекти торт з написом "Підтримайте гей-шлюби".

Замовник, активіст за права ЛГБТ Гарет Лі подав позов проти пекарні, звинувачуючи її у дискримінації на основі сексуальної орієнтації і політичних поглядів. Суд Північної Ірландії у травні 2015 року задовольнив позов і вирішив, що власники пекарні повинні заплатити Лі компенсацію в розмірі 500 фунтів. Сам Лі говорив, що гроші підуть на благодійність.

Проте у жовтні 2018 року Верховний суд Британії вирішив, що відмова пекарні робити торт зі слоганом на підтримку гомосексуальних шлюбів не мала дискримінаційного характеру.

Зазначається, що британська комісія з питань рівності витратила на цей процес, який тривав понад 4 роки, більше 250 тисяч фунтів державних коштів. Вартість торту у пекарні – 36,50 фунтів.

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ЄСПЛ ЄвроЖиття Велика Британія

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