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ЕСПЧ отклонил иск против британской пекарни, отказавшейся печь торт с гей-лозунгом

Четверг, 6 января 2022, 19:49

Европейский суд по правам отклонил иск, поданный активистом за права геев по делу об отказе пекарни в Северной Ирландии печь торт с надписью в поддержку гей-браков.

Соответствующее решение ЕСПЧ есть в распоряжении "Европейской правды".

Суд постановил, что жалоба неприемлема, поскольку истец не смог привести свои аргументы по Европейской конвенции по правам человека перед властями Великобритании и не использовал все судебные пути в Британии.

"Заявитель не ссылался на свои права по Конвенции ни на каком этапе национального производства. Поскольку он не исчерпал национальные средства правовой защиты, заявление было неприемлемым", – постановили судьи ЕСПЧ в окончательном решении.

Процесс по делу начался в 2014 году после отказа пекарни Ashers испечь торт с надписью "Поддержите гей-браки".

Заказчик, активист по правам ЛГБТ Гарет Ли подал иск против пекарни, обвиняя ее в дискриминации на основе сексуальной ориентации и политических взглядов. Суд Северной Ирландии в мае 2015 года удовлетворил иск и решил, что владельцы пекарни должны заплатить Ли компенсацию в размере 500 фунтов. Сам Ли говорил, что деньги пойдут на благотворительность.

Однако в октябре 2018 года Верховный суд Британии решил, что отказ пекарни делать торт со слоганом в поддержку гомосексуальных браков не носил дискриминационного характера.

Отмечается, что британская комиссия по равенству потратила на этот процесс, который длился более 4 лет, более 250 тысяч фунтов государственных средств. Стоимость торта в пекарне – 36,50 фунтов.

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ЕСПЧ ЕвроЖизнь Великобритания

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