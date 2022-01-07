Президент Казахстану заявив про стабілізацію ситуації та відмовився від діалогу з протестувальниками

Президент Казахстану заявив про успіх контртерористичної операції та пообіцяв знищувати всіх, хто не складе зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента Касим-Жомарта Токаєва, розміщеній на його сайті.

"Вчора ситуація у містах Алмати, Актобе та Алматинській області стабілізувалася. Введення режиму надзвичайного стану дає результати. По всій країні відновлюється конституційна законність.Але терористи, як і раніше, завдають шкоди державному та приватному майну, застосовують зброю щодо громадян. Правоохоронним органам та армії мною дано наказ відкривати вогонь на поразку без попередження", - наголошується в заяві.

Також Токаєв відмовляється від діалогу із протестувальниками: "За кордоном висловлюються заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість! Які можуть бути переговори із злочинцями, убивцями?

Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом".

Частину провини на події в країні президент Казахстану поклав на опозицію та незалежні ЗМІ. "Окремы так звані "правозахисники" та "активісти" ставлять себе вище за закон і вважають, що вони мають право збиратися де хочуть і балакати що хочуть… Через цих "активістів" "звужується" Інтернет, внаслідок чого страждають інтереси мільйонів громадян та вітчизняного бізнесу…

Пособницьку і, по суті, підбурювальну роль порушення правопорядку грають звані "вільні" засоби і "зарубіжні" діячі, далекі від корінних інтересів нашого багатонаціонального народу. Можна без перебільшення сказати, що ці безвідповідальні демагоги стали учасниками розв'язання трагедії у Казахстані. І ми жорстко реагуватимемо на всі акти правового вандалізму".

Нагадаємо, Нагадаємо, після масових протестів 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. Того ж дня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено та розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонують із значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію в Казахстан на запит чинної казахської влади.

Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули до країни та розпочали виконання завдань.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті "Допомога силою: які наслідки матиме введення військ Росії в Казахстан".

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на "ЄвроПравді".