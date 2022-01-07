Президент Казахстана о стабилизации ситуации и отказался от диалога с протестующими

Президент Казахстана заявил об успехе контртеррористической операции и пообещал уничтожать всех, кто не сложит оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Касым-Жомарта Токаева, размещенном на его сайте.

"Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность.

Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан.

Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения",- отмечается в заявлении.

Также Токаев отказывается от диалога с протестующими: "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?

Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время".

Часть вины на события в стране, президент Казахстана возложил на оппозицию и независимые СМИ. "Отдельные так называемые "правозащитники" и "активисты" ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят… Из-за этих "активистов" "зауживается" Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса…

Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма".

Напомним, Напомним, после массовых протестов 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В тот же день президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду были захвачены и разграблены ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционируют со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующей казахской власти.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и начали выполнение задач.

Детальнее о событиях в Казахстане можно почитать в статье "Помощь силой: какие последствия будет иметь ввод войск России в Казахстан".

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