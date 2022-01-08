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Генсек НАТО про переговори з РФ: маємо бути готові, що дипломатія зазнає невдачі

Субота, 8 січня 2022, 10:01

Північноатлантичний альянс готовий вести діалог з Росією щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною, але готується до варіанту, що дипломатичні зусилля будуть марними.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі глав МЗС країн Альянсу, пише "Європейська правда".

"НАТО буде вести діалог з Росією сумлінно та по суті. Але ми також повинні бути готові до того, що дипломатія зазнає невдачі. Тож сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та буде дорогою ціною для Росії", - сказав Столтенберг.

Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією щодо розширення Альянсу

Генсек наголосив, що всі союзники продовжують підтримувати Україну, її суверенітет і територіальну цілісність.

За словами Столтенберга, російське військове нарощування поблизу кордонів України не припиняється, воно триває.

"І вони поступово нарощують більше сил, більше можливостей, ми бачимо бронетанкові частини, ми бачимо артилерію, ми бачимо боєздатні війська, ми бачимо засоби радіоелектронної боротьби, і ми бачимо багато різних військових можливостей, які поступово нарощуються в і навколо України", - сказав генсек.

І проблема полягає в тому, що ми бачимо це поступове військове нарощування в поєднанні з загрозливою риторикою. Риторика про те, що якщо ви не робите точно так, як ми кажемо, і не погоджуєтеся з нашими вимогами, вони знають, що вони неприйнятні, що порушують основні принципи європейської безпеки, у поєднанні з послужним списком Росії, яка фактично застосовувала силу проти сусідів, Грузії та України. Спроможності, риторика та послужний список – звісно, це посилає сигнал про реальну загрозу для нового збройного конфлікту в Європі", - додав він.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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Росія Альянс

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