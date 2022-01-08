Німеччина зупинила експорт зброї в Казахстан

Влада Німеччини вирішила припинити постачання продукції військового призначення до Казахстану через кризову ситуацію в країні.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Ніяких подробиць, крім того, що німецькою владою уже вжиті заходи, щоб експорт таких товарів до Казахстану більше не здійснювався, не повідомляється.

Рішення прийняте після того, як президент Казахстану дозволив армії відкривати по протестувальниках вогонь на ураження без попередження.

У 2021 році в Німеччині видали 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану загальною сумою близько 2,2 мільйона євро. Це невелика частина німецького експорту.

Казахстан не є одним з основних отримувачів німецької оборонної продукції, але, як свідчить, доповідь Боннського міжнародного центру конверсії (BICC) від грудня 2021 року, в останні роки Німеччина регулярно постачала туди мисливські та спортивні гвинтівки, системи технічної розвідки, легкі вертольоти, а також супутникове та ракетне паливо для космодрому Байконур.

Крім того, Казахстан закуповував німецькі пістолети. Зокрема, за даними BICC, німецька фірма Sig Sauer поставила кілька сотень пістолетів для служби безпеки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та спецпідрозділу боротьби з тероризмом "Аристан".

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті - "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"

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