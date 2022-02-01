Чи надасть Канада летальну зброю Україні

Канада та її уряд відомі своєю проукраїнською позицією та критикою дій РФ.

Тим дивнішою видається ситуація, коли багато країн надають Україні летальну зброю, а Канади у цьому списку немає.

Про те, чому канадський уряд відмовив Україні і що може змусити його змінити рішення читайте в статті проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю.

Канада послідовно підтримує Україну і в голосуваннях в ООН, і в перемовинах з МВФ, і на інших міжнародних платформах.

З 2014 року Канада виділила Україні близько $900 млн в рамках кількох програм: Розвиток, гуманітарна допомога та фінансова підтримка, Підтримка миру та стабілізаційні операції, Реформування правоохоронних органів.

Країна передає нелетальне озброєння, накладає санкції на російських громадян та компанії, а канадський контингент здійснює тренування українських військових.

Однак саме летальне озброєння, в якому зараз так зацікавлена Україна, не стало частиною останнього пакета допомоги.

18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. Проте вже за тиждень, 26 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.

Це оголошення стало сюрпризом не лише для української влади та діаспори, яка сильно лобіювала це питання, але й для канадського політикуму.

Така позиція канадської влади потребує детального пояснення.

Річ у тім, що, попри проукраїнську позицію, питання надання чи навіть продажу летальної зброї є одним із важких для уряду канадських лібералів.

Уряд Канади спеціально гальмує торгівлю зброєю та військовим обладнанням, покликаючись на свою політику просування миру у світі і не бажаючи, щоб канадська зброя була задіяна у військових конфліктах.

А попри значне регулювання цього питання, зокрема й через вичерпний список країн, з якими можна торгувати зброєю (AFCCL - Automatic Firearms Country Control List), останніми роками із цим виникли проблеми.

Детальніше - у матеріалі Дмитра Шеренговського Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю.