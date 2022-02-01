В ЄС почав діяти скорочений до 9 місяців термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

З 1 лютого термін дії ковідного сертифіката ЄС для подорожей в межах Євросоюзу почав складати 270 днів після завершення графіка первинних щеплень.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

"Відповідно до нових правил, викладених у акті Комісії від 21 грудня 2021 року, держави-члени повинні приймати сертифікати про щеплення протягом 270 днів (9 місяців) з моменту завершення серії первинної вакцинації", - сказано у повідомленні.

Для однодозової вакцини це означає 270 днів з моменту першого та єдиного щеплення. Для дводозової вакцини це означає 270 днів після другого щеплення або, відповідно до національної стратегії вакцинації, першого та єдиного щеплення після одужання від вірусу.

Держави-члени не повинні встановлювати інший період дії сертифіката для подорожей у межах Європейського Союзу. Водночас уряди можуть мати різний термін дії сертифіката для доступу до заходів або приміщень на своїй території.

Стандартний термін дії документа не поширюється на сертифікати з бустерними дозами.

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