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В ЄС почав діяти скорочений до 9 місяців термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:59

З 1 лютого термін дії ковідного сертифіката ЄС для подорожей в межах Євросоюзу почав складати 270 днів після завершення графіка первинних щеплень.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

"Відповідно до нових правил, викладених у акті Комісії від 21 грудня 2021 року, держави-члени повинні приймати сертифікати про щеплення протягом 270 днів (9 місяців) з моменту завершення серії первинної вакцинації", - сказано у повідомленні. 

Польща скоротить дію ковід-сертифікатів до 9 місяців з дати останнього щеплення

Для однодозової вакцини це означає 270 днів з моменту першого та єдиного щеплення. Для дводозової вакцини це означає 270 днів після другого щеплення або, відповідно до національної стратегії вакцинації, першого та єдиного щеплення після одужання від вірусу.

Держави-члени не повинні встановлювати інший період дії сертифіката для подорожей у межах Європейського Союзу.  Водночас уряди можуть мати різний термін дії сертифіката для доступу до заходів або приміщень на своїй території.

Стандартний термін дії документа не поширюється на сертифікати з бустерними дозами.

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