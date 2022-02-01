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В ЕС начал действовать сокращенный до 9 месяцев срок действия COVID-сертификатов для путешествий

Вторник, 1 февраля 2022, 09:59

С 1 февраля срок действия ковидного сертификата ЕС для путешествий в рамках Евросоюза начал составлять 270 дней после завершения графика первоначальных прививок.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

"В соответствии с новыми правилами, изложенными в акте Комиссии от 21 декабря 2021 года, государства-члены должны принимать сертификаты о прививках в течение 270 дней (9 месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации", - говорится в сообщении.

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Для однодозовой вакцины это означает 270 дней с момента первой и единственной прививки. Для двухдозовой вакцины - 270 дней после второй прививки или, согласно национальной стратегии вакцинации, первой и единственной прививки после выздоровления от вируса.

Государства-члены не должны устанавливать другой период действия сертификата для поездок в рамках Европейского Союза. В то же время правительства могут иметь разный срок действия сертификата для доступа к мероприятиям или помещениям на своей территории.

Стандартные сроки действия документа не распространяются на сертификаты с бустерными дозами.

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