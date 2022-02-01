Литва отправила в Украину миссию для оценки потребностей в дополнительной помощи

31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

Об этом сообщается на сайте литовского правительства, пишет "Европейская правда".

Миссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас.

В ее состав входят представители аппарата правительства, министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями украинских учреждений, оценит потребности Украины в помощи в разных областях и согласует механизмы оказания помощи.

Планируется, что миссия проработает в Украине около месяца.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

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