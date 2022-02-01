Пропутінського депутата Мілонова не пустили до Фінляндії

Депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова не пустили до Фінляндії, оскільки Польща заблокувала його візу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Мілонов 31 січня намагався в'їхати до Фінляндії через прикордонний пункт Ваалімаа, але йому відмовили у в'їзді.

Як заявив депутат, в'їзд до Євросоюзу йому закрили через рішення польської влади.

"Я у Польщі навіть не був, але був у Білорусі — знімали фільм про мігрантів, як їх там [на кордоні] газом поливали. Ніхто до Польщі їхати і не збирався, але польські ябеди образилися і вирішили зіпсувати відносини з іншими країнами" - заявив він.

За словами Мілонова, він мав офіційне запрошення від уряду Фінляндії, але його не змогли впустити, бо Польща вирішила заблокувати депутатові шенгенську візу. Він хотів приїхати до фінської столиці для того, щоб підготуватися до щорічного концерту російського романсу в Гельсінкі.

У поле зору польських спецслужб Мілонов потрапив наприкінці листопада минулого року, коли його помітили на прикордонному пункті у Брузгах. Побачивши польських солдатів і офіцерів, вся знімальна група Мілонова почала кричати та ображати Польщу.